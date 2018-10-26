/ Ученые прокомментировали необычный рассвет над Челябинском

Явление связано с пылью в атмосфере.

Жители Челябинска сегодня утром наблюдали из окон удивительную картину — розово-оранжевый рассвет, который озарил южноуральскую столицу. Как оказалось, все дело в пыли. Доцент кафедры теоретической физики Челябинского Государственного Университета Сергей Замоздра прокомментировал данное событие и объяснил причины его возникновения.

Так легли краски. Скажем так, природа решила нас как-то восхитить своими способностями. Солнце дает свет, а атмосфера дает краски. Пыль, которая есть в атмосфере, поглощает в основном голубой и зеленые цвета из радуги, она выделяет только короткие волны. А вот все длинные волны остаются, они уже начинают подсвечивать облака, и мы получаем такие замечательные картины. Если долго нет дождей, то пыли становится больше, плюс это может быть пыльца в атмосфере. Сегодня, я думаю, это было сочетание большого количества пыли и облачности. — рассказал сайту «Первый областной» Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ.

Тем не менее, челябинцев утреннее небо восхитило. Жители города начали выкладывать фотографии рассвета в социальные сети, сопровождая их различными комментариями.