/ Конкурс на благоустройство главного фонтана Копейска не состоялся

Преобразить площадь Трудовой славы не могут уже 2 года.

Фонтан на площади Трудовой славы в Копейске, который уже несколько лет пытаются отремонтировать, едва снова не лишился шанса на преображение. После того, как жители города выбрали фонтан главным претендентом на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», был объявлен конкурс. Однако по итогу его признали несостоявшимся.

Старт конкурсу был дан 3 мая 2018 года, с момента опубликования извещения. Были поданы 2 заявки. Один из участников был отклонен. Контракт будет заключен с единственным участником без повторного проведения конкурса в соответствии с законом. — прокомментировали сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.

Начальная цена конкурса, которую обозначила Копейская администрация, составила больше 17 миллионов рублей. Предложение от единственного оставшегося участника — на три миллиона меньше.

Напомним, фонтан на площади Трудовой славы планировали перестроить. Затем было решено, что основу трогать не будут, но вместо террикона поставят чашу.