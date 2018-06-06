Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.98 +0.05 72.51 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Конкурс на благоустройство главного фонтана Копейска не состоялся

Конкурс на благоустройство главного фонтана Копейска не состоялся

Преобразить площадь Трудовой славы не могут уже 2 года.
сегодня в 14:50
  |  Общество

Фонтан на площади Трудовой славы в Копейске, который уже несколько лет пытаются отремонтировать, едва снова не лишился шанса на преображение. После того, как жители города выбрали фонтан главным претендентом на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», был объявлен конкурс. Однако по итогу его признали несостоявшимся.

Старт конкурсу был дан 3 мая 2018 года, с момента опубликования извещения. Были поданы 2 заявки. Один из участников был отклонен. Контракт будет заключен с единственным участником без повторного проведения конкурса в соответствии с законом. — прокомментировали сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.

Начальная цена конкурса, которую обозначила Копейская администрация, составила больше 17 миллионов рублей. Предложение от единственного оставшегося участника — на три миллиона меньше.

Напомним, фонтан на площади Трудовой славы планировали перестроить. Затем было решено, что основу трогать не будут, но вместо террикона поставят чашу.

Общество
Четыре южноуральских города прошли в финал конкурса благоустройства
24.05.2018
Четыре южноуральских города прошли в финал конкурса благоустройства
Общество
23 южноуральских города претендуют на победу во Всероссийском конкурсе благоустройства
13.04.2018
23 южноуральских города претендуют на победу во Всероссийском конкурсе благоустройства
Общество
Призовой фонд конкурса благоустроенных поселений на Южном Урале достиг 27 миллионов
11.04.2018
Призовой фонд конкурса благоустроенных поселений на Южном Урале достиг 27 миллионов
Общество
Школьница с ЧМЗ предложила лучший в России проект по благоустройству местного сквера
28.03.2018
Школьница с ЧМЗ предложила лучший в России проект по благоустройству местного сквера
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
сегодня в 17:18
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
Общество
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
сегодня в 17:14
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
Политика
сегодня в 17:04
Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры
Общество
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
сегодня в 16:57
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
Общество
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
  
сегодня в 16:35
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
Общество
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
сегодня в 16:31
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
Общество
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
сегодня в 16:12
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
Общество
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
сегодня в 15:18
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6