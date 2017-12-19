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/ Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты

Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты

Они получили имена «Варламовская» и «Кварцевая».
сегодня в 18:26
  |  Общество

Две новые улицы появились в Челябинске. Сегодня их официально представили на заседании депутатов Гордумы. Первая — Варламовская. Она находится в Ленинском районе, берет начало от улицы Магнитогорской. Вторая — Кварцевая. Рядом с ней в Курчатовском районе будут Турмалиновая и Фианитовая. Кроме того, на заседании назвали дома, которые планируют снести из-за ветхости. Это дома по улице Гидрострой № 1, 8 и 13.

Мы поэтапно выявляем в городе кварталы с ветхоаварийными домами и включаем их в программу сноса. Это работа на перспективу. Чтобы люди понимали, что у них есть возможность улучшить свои жилищные условия. — прокомментировал депутат Владимир Бодров.

Также внимание уделили дизайн-коду. Сроки его действия сдвинулись. Начало теперь придется не на 1 февраля 2018 года, а на 1 июня. Депутаты учли пожелания бизнес-сообщества и специалистов по наружной рекламе.

Были бурные обсуждения этого вопроса. В том числе и на заседании Общественной Палаты города. Мы все понимаем, что надо наводить в городе порядок. Но нужно делать это аккуратно, чтобы это было ненакладно для предпринимательского сообщества, для владельцев зданий. Поэтому мы решили пойти поэтапно. Проект будет распространяться не на весь город, а только на историческую часть. Кировка, улицы Цвиллинга, Труда, дорога из аэропорта и самая главная улица нашего города — проспект Ленина. Посмотрим, как это будет работать. Чтобы не было перегибов, чтобы и город становился красивее, и при этом не было лишнего давления на бизнес. — сообщил председатель городской Думы Станислав Мошаров.

Напомним, дизайн-код предполагает единый формат для рекламных вывесок. Будут регламентированы их размеры, обслуживание, места размещения.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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