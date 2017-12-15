/ «Медвебака» из челябинского приюта начала справляться со стрессом после попадания на улицу

Животному уже выбрали кличку.

Примечательная собака с обликом медведя, попавшая в челябинский приют с улицы, начала обживаться. Спустя несколько дней животному выбрали имя, «медвебаку» приучают к кличке Потапыч. Также, по словам волонтеров, животное постепенно начинает привыкать к людям. Пес уже подпускает своих кормильцев к себе, также он позволили снять себя на видео.



Собаку назвали Потапыч. Сейчас он подпустил к себе людей, стало легче психологически, только я и муж подходят. Но нам предстоит еще большой путь. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер приюта «Наш дом».



Напомним, накануне в челябинском приюте для животных «Наш дом» поселился пес, похожий на медведя. «Медвебаку», как окрестили бездомного пса челябинцы, поймали на улице. Его поселили в просторный вольер с будкой. Однако необычная собака не оценила человеческого участия, отказавшись идти на контакт с волонтерами и потенциальными хозяевами.