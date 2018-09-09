/ СУ-34 нового поколения приземлились в Челябинске. Видео

Самолеты в несколько раз тише предшественников.

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10 новых бомбардировщиков СУ-34 приземлились на аэродроме Шагол. Челябинск стал первым в Центральном Военном Округе городом, где появилась подобная техника. Новые истребители предназначены для бомбардировки воздушных и наземных целей. Дальность полета СУ-34 составляет 4 тысяч километров, а скорость — до 1900 км/ч. Заместитель командира 21-й смешанной авиационной дивизии Алексанр Шкребтий отметил, что сейчас проходит переобучение летного состава.

Полк будет перевооружен и переобучен на данный тип самолетов в полном объеме. На сегодняшний день инженерно-технический состав переучен в полном объеме. Летный состав переучен в составе первой и второй авиационной эскадрильи, это порядка 800 человек. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Шкребтий.

Самолеты были получены согласно плану «Перевооружение вооруженных сил Российской Федерации». Утверждается, что новые истребители работают в два раза тише на взлете, и в три раза тише на посадке. По словам летчиков и штурманов, принципиально отличие новых аппаратов от СУ-24 заключается в большем количестве электроники, что упрощает работу с самолетом.