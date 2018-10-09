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/ Аэропорт в Челябинске обновляют строго по графику

Аэропорт в Челябинске обновляют строго по графику

Деньги на работу выделят раньше запланированного срока.
сегодня в 16:09
  |  Общество

Реконструкция аэропорта остается важнейшим вопросом при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Дело в том, что воздушные ворота Челябинска станут первым объектом, который увидят гости международных саммитов. Об этом еще раз упомянул глава региона Борис Дубровский на встрече с полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым.

Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент — по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020—2021 годов на более ранний период. — отметил Борис Дубровский.

На реконструкцию объекта в 2018—2019 годах уже выделили 1 миллиард рублей. Распорядился это сделать премьер-министр Дмитрий Медведев. Работы на объекте идут без выходных, срывов и отступлений, так что завершатся согласно графику.

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