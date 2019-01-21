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/ Автоматическая регистрация рождения и смерти появится в России

Автоматическая регистрация рождения и смерти появится в России

Новую автоматизированную систему было решено протестировать на одних из самых массово пользующихся спросом услугах.
сегодня в 19:02
  |  Общество

Россияне больше не будут самостоятельно подавать документы на регистрацию рождения и смерти, сообщает газета «Известия». Как заявили в Минэкономразвития, данные процедуры будут осуществляться автоматически.

Сейчас россияне проходят процессы регистрации рождения или смерти в местных отделениях ЗАГС либо в центрах госуслуг (МФЦ), и для этого необходимо писать заявления и прикладывать к ним ряд документов.

Если мы говорим про регистрацию при рождении ребенка, то технически это возможно. В роддоме хранятся все необходимые сведения о матери новорожденного. Всё зависит от согласования обмена данными между ведомствами, чтобы они автоматически поступали в службу ЗАГСа и другие необходимые органы. Более сложным является вопрос регистрации смерти, ведь здесь врачам придется собирать больше данных об умершем и передавать их далее. — считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Популярность получения государственных услуг в электронной форме с каждым годом возрастает и в связи с тем, что более половины населения России пользуется онлайн-сервисами по предоставлению различных услуг, было решено ввести в тестовом режиме пробный вариант автоматической системы регистрации рождения или смерти.

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