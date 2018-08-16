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/ Челябинский «Трактор» досрочно занял место в финале Кубка губернатора

Челябинский «Трактор» досрочно занял место в финале Кубка губернатора

Команда Германа Титова победила магнитогорский «Металлург».
сегодня в 10:20
  |  Хоккей
Очередное южноуральское дерби состоялось в рамках Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. «Трактор» со счётом 6:4 обыграл магнитогорский «Металлург». Хет-триком в ворота «Сталеваров» отметился Рихард Гюнге.

Я еще до турнира говорил, что для меня сейчас самое главное — становление игры. Даже если бы мы проиграли, но я видел хорошую игру, то я бы не стал ругать ребят, а наоборот похвалил. Было видно, что зрители активно болели в этой игре. Я знаю, что это важные матчи, что они постоянно будут проходить. Это нормальное явление, я готов к стрессовым ситуациям. — приводит слова Германа Титова пресс-служба «Трактора».

Благодаря этой победе «Трактор» досрочно вышел в финал Кубка губернатора Челябинской области. У хозяев турнира 6 очков. На втором месте уфимский «Салават Юлаев», у которого 3 очка, на третьем месте с двумя очками «Магнитка». Последнее место с 1 очком занимает Омский «Авангард».

Следующие матчи состоятся 17 августа. В 15:00 сразятся «Металлург» и «Авангард», а в 19:00 сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев». Прямые трансляции матчей смотрите на сайте 1obl.tv

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