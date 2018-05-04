/ Нового начальника полиции Челябинской области назначил Владимир Путин

Изменения подтверждены указом Президента.

В управлении МВД по Челябинской области произошли изменения. Начальником полиции и заместителем начальника ГУ МВД региона назначен Сергей Богдановский, ранее руководивший УМВД по Магнитогорску и занимавший должность начальника областного управления уголовного розыска. Изменения произошли по решению Президента России.

Назначить полковника полиции Богдановского Сергея Викторовича заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области, начальником полиции. — сообщается в официальном указе Президента РФ.

Ранее обязанности начальника полиции временно исполнял Иван Костенко, сменивший на посту Игоря Иванова. Последнего затем перевели в Кемеровскую область: он возглавил ГУ МВД этого региона.