/ Минимальная зарплата в России выросла

МРОТ и прожиточный минимум сравнялись по решению Владимира Путина.

29 декабря президент России подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Тем самым Президент установил повышение МРОТ в 2019 году до величины прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

С января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума, или 9 тысяч 489 рублей, а год спустя этот показатель достигнет 100%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7 тысяч 800 рублей. — сообщает РИА Новости.

Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации. Ознакомиться с полным документом можно здесь.

