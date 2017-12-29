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/ Минимальная зарплата в России выросла

Минимальная зарплата в России выросла

МРОТ и прожиточный минимум сравнялись по решению Владимира Путина.
сегодня в 12:17
  |  Общество

29 декабря президент России подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Тем самым Президент установил повышение МРОТ в 2019 году до величины прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

С января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума, или 9 тысяч 489 рублей, а год спустя этот показатель достигнет 100%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7 тысяч 800 рублей. — сообщает РИА Новости.

Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации. Ознакомиться с полным документом можно здесь.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
19:01, 29.12.2017
Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц.

Глава Минэкономразвития получал почти 1,3 миллиона рублей

министр энергетики — около 1,2 миллиона.

Меньше миллиона зарплаты в 2016-м указаны у главы МЧС (954 тысячи рублей)

министр промышленности (921 тысяча).

Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

Силуанов в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза.


Хорошего нам настроения)))

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