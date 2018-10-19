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/ Вместе с часовней в сквере у ЮУрГУ появятся обновленные фонтаны

Вместе с часовней в сквере у ЮУрГУ появятся обновленные фонтаны

На общественных слушаниях представили реальный проект религиозной постройки.
сегодня в 10:52
  |  Общество

Слушания, посвященные часовне возле ЮУрГУ, состоялись накануне. Свое мнение высказывали представители епархии и гражданского общества. Челябинцам представили окончательный проект часовни. Это небольшое помещение с иконами и подсвечниками, где студенты и живущие неподалеку православные смогут поставить свечу и помолиться за себя и близких.

Этот проект полностью соответствует утвержденной документацией планировке территории: этажность, площадь застройки. Часовня хорошо спропорционирована. Она в глубине сквера. По высоте часовня настолько незначительна, что не только не спорит, но соподчинена главному зданию ЮУрГУ. Площадь этажа около 36 квадратных метров, то есть это маленький кабинет. В запланированном интерьере даже алтаря нет. Это классическая часовня. — рассказал сайту «Первый областной» главный архитектор города Николай Ющенко.

Несмотря на прошедшие слушания, еще не решено, будет ли вестись стройка в сквере у ЮУрГУ. Урбанисты, например, настаивают на появлении там лектория. Жители района выступают против любого здания в сквере. При этом территория нуждается в ремонте, и проект часовни как раз предполагает восстановление фонтанов.

Я удовлетворен прошедшими слушаниями. Мы много говорим об открытом обществе. И вот сделали попытку, думаю, не робкую, понять проблему, услышать всех, кто хотел высказаться. Вся молодежь — это наши прихожане, наши граждане. Если мы хотим будущего для нашей страны, мы должны их слушать. Я остался при своем мнении. Надеюсь, что у общественного мнения хватит мужества признать, что часовня облагородит сквер. — выразил свое мнение сайту «Первый областной» настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков.

Подробнее о ходе слушаний и проекте часовни расскажут в программе «Итоги. Время новостей» в субботу в 21:30 на телеканале ОТВ.

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