/ Мощи святителя Луки привезут в Челябинск

Святыня пробудет в Челябинске 3 дня.

Мощи святителя Луки будут выставлены для верующих в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, начиная с 12 часов дня, в четверг, 11 октября. Ковчег с мощами будет доставлен с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской епархии, частицу мощей доставит на Южный Урал «Фонд апостола Андрея Первозванного».

До прибытия в Челябинск к ковчегу со святыней уже успеют приложиться православные христиане Владивостока, Новосибирска, Омска. Из Челябинска святыня отправится в Самару, затем настанет очередь Ульяновска, Нижнего Новгорода, Владимира, Калуги, Смоленска, Брянска, Орла, Курска, Липецка, Тамбова, Архангельска, Калининграда. В конце ноября частицу мощей вернут в Симферополь. Святыня впервые покидает Троицкий монастырь на столь долгий срок. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской епархии.

Отметим, верующие смогут прикоснуться к святыне с 11 по 14 октября. Всего за 3 дня в Челябинске мощи посетят Свято-Симеоновский кафедральный собор, Свято-Георгиевский храм, Храм святителя Луки Крымского на территории городской клинической больницы № 6, Храм иконы Божией Матери «Всецарица» на территории Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, Храм преподобного Сергия Радонежского и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.