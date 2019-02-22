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/ Прихожанка упала в купель в храме Челябинска

Прихожанка упала в купель в храме Челябинска

Женщина ненадолго потеряла сознание перед инцидентом.
сегодня в 18:07
  |  Происшествия

В одном из челябинских храмов прихожанка упала в купель. В это время не проходил обряд крещения, женщина просто оказалась рядом с чашеобразным сосудом и не удержалась на ногах. Предположительно, прихожанка ненадолго потеряла сознание. Как оказалось, женщина часто испытывала слабость после перенесенного инсульта, и падение в купель также могло стать следствием нарушения мозгового кровообращения.

Мы до сих пор в шоке, в стрессе. Такое впервые в нашем храме за 15 лет случилось, что женщина потеряла сознание и упала в купель, в которой мы крестим взрослых. Пользуясь случаем, я хочу выразить сочувствие пострадавшей и родственникам, сказать, что мы молимся за нее. Хочу также обратиться ко всем братьям и сестрам: не оставляйте болящих родственников без попечения. Ведь человек, перенесший тяжелое заболевание, подвержен особой опасности. У него может закружиться голова, он может потерять сознание. Мы примем все меры, чтобы такое не повторилось. Уже задумались, как покроем купель специальными листами. Верующие, кстати, смогут там стоять во время службы. — рассказал сайту «Первый областной» настоятель храма протоирей Димитрий.

Отметим, что купель оборудована порожком, то есть упасть в нее неосторожный прихожанин не сможет. Кроме того, все, кому требуется сопровождение в храме, получают его от дежурных. За упавшей в купель прихожанкой не следили, потому что в храм она пришла с дочерью.

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