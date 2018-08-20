/ Троллейбусы с символами города появились в Миассе

К их оформлению приложил руку челябинский художник.

Лось, Уральские горы, озеро Тургояк и другие символы Миасса разместились на одном из троллейбусов города. Украшение транспорта стало новой работой челябинского граффитиста Тимура Абдуллаева. Работа была выполнена в рамках молодёжного фестиваля.

Инициатива пришла от организаторов фестиваля «M-Fest». Особых пожеланий по эскизам у них не было, я предложил два варианта, которые в итоге соединили воедино. Вся работа заняла 8 часов, с 10 утра до 6 вечера. — рассказал Тимур Абдуллаев сайту «Первый областной».

Отметим, что пользователи соцсетей положительно отреагировали на новое оформление общественного транспорта. Кроме того, люди надеются, что такая практика коснётся и других городов области.