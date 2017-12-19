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Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год

Телеканал откажется от полюбившейся комедии впервые за 10 лет.
сегодня в 16:36
  |  Общество

31 декабря россияне не смогут увидеть новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром» на Первом канале. Канал отказался от показа фильма впервые за 10 лет. Вместо этого в программе значатся другие советские фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».

По словам источника на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение». — сообщает Lenta.ru.

Сообщается, что сейчас главный новогодний фильм стоит в эфирной сетке конкурирующего федерального телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал и продолжил свою карьеру на телеканале «Россия 1». Там он запустил собственную передачу «Прямой эфир».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Тургенев (не писатель)
21:05, 19.12.2017
Новые фильмы в большинстве своём - безвкусица, пошлость и цинизм.
Современные актеры (за редким-редким исключением) - неинтересны, не талантливы. Актерская профессия для них не жизнь, а способ срубить денег.

Старое советское кино - это образец игры актеров, замечательная жизнь которая не повторится!

Первому лучше Бузову показать http://televizorus.com/index/pervyj_kanal/0-27
Санямба
17:51, 19.12.2017
Привет! Есть отличный проверенный заработок в сети без вложений. Если заинтересовались, более подробно смотрите по ссылке https://verumoption.com/?ref=5159

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