/ Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год

Телеканал откажется от полюбившейся комедии впервые за 10 лет.

31 декабря россияне не смогут увидеть новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром» на Первом канале. Канал отказался от показа фильма впервые за 10 лет. Вместо этого в программе значатся другие советские фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».



По словам источника на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение». — сообщает Lenta.ru.



Сообщается, что сейчас главный новогодний фильм стоит в эфирной сетке конкурирующего федерального телеканала «Россия 1».



Напомним, ранее телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал и продолжил свою карьеру на телеканале «Россия 1». Там он запустил собственную передачу «Прямой эфир».

