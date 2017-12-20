/ 650 тысяч моральной компенсации отсудила у стройфирмы жена обездвиженного рабочего

52-летний монтажник стал инвалидом и полностью утратил работоспособность.

Курчатовский районный суд вынес решение по иску прокуратуры в пользу работника стройкомпании, лишившегося трудоспособности в 52 года. Мнтажник разбился, упав с 24 этажа. Только на следующее утро его обнаружили рабочие и вызвали скорую помощь. После госпитализации он впал в вегетативное состояние, полностью лишившись трудоспособности.



Трудовые отношения с ним прекращены на основании Трудового кодекса РФ, предусматривающим расторжение трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. Согласно акту расследования полученная травма признана несчастным случаем на производстве. При этом работодатель своевременно не выявил факт произошедшего несчастного случая, в связи с чем, не принял мер к своевременному оказанию помощи пострадавшему. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Курчатовский суд постановил взыскать 650 тысяч рублей со строительной компании «Пионер» в качестве компенсации морального вреда.

