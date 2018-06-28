/ Жительница Миасса примет участие в «Поле чудес» после 18 лет попыток

Съемки начнутся в эту пятницу.

Жительница Миасса Ольга Черноволенко исполнит свою давнюю мечту. Женщина примет участие в программе «Поле чудес». До этого она пыталась пройти кастинг на популярное шоу в течение 18 лет.

На этот же раз фортуна улыбнулась Ольге Александровне, в свой день рождения она решила попытать удачу, отправив по электронной почте заявку. Через неделю ей позвонили и пригласили на передачу. — пояснили в администрации Миасского городского округа.

В Москву женщина повезла необычные сувениры. Их предоставили миасские ремесленники из сообщества «Золотые руки Южного Урала», а также мастера Дома народного творчества Миасса. Съемки состоятся в знаменитом телецентре «Останкино» в эту пятницу, 29 июня.