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/ В Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

В Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

Первые лица города возложили цветы к памятнику на Аллее славы.
сегодня в 16:10
  |  Общество

Для многих жителей России и постсоветского пространства 15 февраля — важная дата. Именно в этот день в 1989 году последний советский воин перешел мост через реку Амударью, разделяющую СССР и Афганистан. Позднее 15 февраля стало днем памяти воинов-интернационалистов. В этом году выводу войск из Афганистана исполнилось 30 лет.

Почтили память российских солдат, погибших в той необъявленной войне, а также в других международных конфликтах сегодня и в Челябинске. У памятника на аллее славы собрались те, кто участвовал в боевых действиях, а также первые лица города и области. Заслуги российских и южноуральских солдат отметил министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов. По словам заместителя губернатора, все солдаты, отправлявшиеся служить, доблестно исполняли свой долг.

Среди них и наши с вами земляки. Пример того — недавнее награждение орденом Суворова авиационного полка, базирующегося в Шаголе. 15 февраля мы не только отдаем дань памяти погибшим, но и выражаем признательность тем, кто прошел войну и вернулся домой, они вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, являются важнейшими носителями исторических традиций. Отдельные слова благодарности и низкий полон — матерям, воспитавшим достойных сыновей, с честью исполняющих свой воинский долг. Вечная память погибшим в бою, здоровья и счастья всем живым. Мирного неба и добра всем нам, южноуральцам. — сказал министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Воспоминаниями о войне поделились ее непосредственные участники. Например Роберт Валеев, который служил в Афганистане в 1985—1986 годах. Мужчина был техником и занимался подготовкой самолетов к вылетам. Этот день для Роберта особенный.

Этот день для нас великий праздник, для всех, кто принимал участие не только в боевых действиях в Афганистане, но и в других точка. Там погибли наши товарищи. У нас в полку мы двоих потеряли, один из них получил посмертно звание «Летчик-герой Советского Союза». У многих погибли там боевые товарищи. Не знаю, как там сложилась ситуация с освобождением пленных, но, насколько я знаю, не всех оттуда вытащили. А так, праздник великий, радостный, но с ноткой грусти, конечно. — рассказал один из участников войны в Афганистане Роберт Валеев.

Другой участник той кампании, Эдуард Данцит, рассказал, что был начальником 172 автомобильной колонны, и возил боеприпасы по трем направлениями. Всего за время службы в Афганистане, проехал 41 рейсов и 11 боевых операций.

Этот праздник в моей жизни значит все. Был период, который оставил серьезный отпечаток, и отпечаток, такой, который будет до моего конца. Остались там мои ребята, очень много потеряли. Да и по Союзу разъехались все, встретится мы не можем. — поделился с сайтом «Первый областной» Эдуард Данцит.

Вооруженный конфликт в Афганистане длился с 1979 по 1989 год. В войне, со стороны советских войск по разным данным участвовало от 80 до 104 тысяч военнослужащих. В результате конфликта погибло 15 тысяч советских военных, 53,7 тысячи получили ранения, еще 417 числятся пропавшими без вести.

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