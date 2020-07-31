У центра навигационно-информационных технологий появился новый директор

Им стал бывший руководитель управления реализации проектов мининформа Илья Филатов.

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В Челябинский региональном центре навигационно-информационных технологий назначен новый директор. Им стал Илья Филатов, ранее работавший в региональном министерстве связи и информационных технологий. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области от 28.07.2020 № 221-лс руководителем Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий назначен Филатов Илья Александрович. Ранее он занимал должность начальника управления реализации проектов в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства.

Илья Филатов родился в Южноуральске Челябинской области. В 2007 году он закончил ЮУрГУ по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Профессиональная карьера Ильи Филатова началась в этом же года с должности инженера в министерстве культуры Челябинской области. С 2011 года новый директор центра навигационно-информационных технологий работал в министерстве информационных технологий и связи региона. Отметим, что Илья Филатов имеет чин государственного советника 1 класса.