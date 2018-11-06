/ Новый автобусный маршрут пустили в Парковый-2

Автобус № 34 связывает отдаленный микрорайон и Тракторозаводской район.

Коммерческий автобусный маршрут № 34 пустили в отдаленные микрорайоны города. Он связывает между собой ЧТЗ, ЖД вокзал, ЮУрГУ, микрорайон Благодатово, Образовательный центр № 4 и Парковый-2.

Все необходимые по закону конкурсные процедуры мы завершили, перевозчику выданы все необходимые документы для обслуживания маршрута. Перевозчик уже приступил к работе. — рассказал начальник управления транспорта Максим Кичеев.

Пассажиры уже могут воспользоваться транспортом. Через время перевозчик планирует добавить машины и держать темп движения — каждые 10 минут в час пик и каждые 15 минут в дневное время.

Договор с предыдущим перевозчиком был расторгнут из-за несоблюдения им интервалов движения и режима работы.

Узнать о работе маршрута и задать вопросы можно по телефону: 922 236 94 90, ООО «Второй автобусный парк».