/ Новый автобусный маршрут пустили в Парковый-2

Все необходимые по закону конкурсные процедуры мы завершили, перевозчику выданы все необходимые документы для обслуживания маршрута. Перевозчик уже приступил к работе. — рассказал начальник управления транспорта Максим Кичеев.
Пассажиры уже могут воспользоваться транспортом. Через время перевозчик планирует добавить машины и держать темп движения — каждые 10 минут в час пик и каждые 15 минут в дневное время.
Договор с предыдущим перевозчиком был расторгнут из-за несоблюдения им интервалов движения и режима работы.
Узнать о работе маршрута и задать вопросы можно по телефону: 922 236 94 90, ООО «Второй автобусный парк».