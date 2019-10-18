Чудодейственный способ борьбы с инсультами применяют челябинские врачи

Благодаря тромбэкстракции срок реабилитации пациентов может быть сокращен до нескольких дней.

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На сегодняшний день одним из самых распространенных видов болезней является группа сердечно-сосудистых заболеваний. Более 50 процентов случаев становятся летальными, это один из самых высоких мировых показателей. В группы риска входят люди разного возраста. Сайт «Первый областной» поговорил со специалистами Челябинской областной клинической больницы и узнал о новейших методах борьбы с опаснейшими заболеваниями.

«Сердечно-сосудистые заболевания сейчас занимают лидирующие места в ранге человеческой смертности во всем мире и в Челябинской области в частности. Ежегодно в России случается 350-400 тысяч инсультов, 75% пациентов почти сразу же становятся инвалидами, получая первичную инвалидность. И, конечно, чрезвычайно важно для человека получить качественную помощь. Во всем мире эта идеология оказания ранней профессиональной квалифицированной помощи пациентам с острым коронарным синдромом, при инфарктах миокарда сегодня является основной»,— сообщил Дмитрий Альтман, главный врач Челябинской областной больницы.

Новейшей методикой для борьбы с патологиями является тромбэкстракция. Благодаря этому способу лечения у людей появляется шанс на «новую жизнь», реабилитация, по сравнению с предыдущими методами, занимает гораздо меньшее время.

«Суть тромбэкстракции заключается в том, что извлекается тромб, который закупоривает крупную артерию головного мозга, в результате чего возникает инсульт. Есть специальные эндоваскулярные методы лечения, специальный инструмент, который заводится в сосуды головного мозга и этот тромб извлекается. В связи с этим восстанавливается кровоток по артериям головного мозга. Это новая методика, мы ей занимаемся третий год, мы были пионерами в этой области, в том числе и в стране. Люди, которые раньше были обречены на полную инвалидность, не могли сами себя обслуживать, на данный момент получают шанс на полное восстановление и работоспособность»,— рассказал Владимир Игнатов, заведующий рентген-хирургическим отделением ЧОКБ.

По словам специалистов, период восстановления пациента после применения новой методики составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Впервые подобные операции были проведены в 2017 году, тогда удалось спасти более 50 человек.