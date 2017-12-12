/ Десятки новых дорожных знаков появятся в России

Обозначения адресованы автомобилистам, общественному транспорту и пешеходам.

Ряд новых обозначений, созданных в соответствии с предварительным стандартом, готовят к установке на дорогах России. Знаки предупредят автомобилистов о запрете выезда на перекресток в случае затора, пешеходов — о допущении перехода дороги наискось, а общественный транспорт о преимуществе движения по выделенной полосе. Всего планируется установка десятка дополнительных знаков.



В списке новых — также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация — знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и так далее. В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос. — сообщают «Известия».



Отметим, что новый предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. На основе информации, накопленной по результатам его применения, будет разработан новый национальный стандарт.