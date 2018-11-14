/ Двойное повышение тарифов ЖКХ ждет россиян

Индексация связана с ростом НДФС.

В следующем году тарифы ЖКХ вырастут на 4,1%. Произойдет это в два этапа. Решение приняли, потому что с 1 января 2019 года повышается налог на добавленную стоимость, и его рост не может не отразиться на тарифах за «коммуналку». Первое повышение нужно ждать 1 января, второе — 1 июля.

Постановление уже подписал Дмитрий Медведев, премьер-министр России.

В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. — сообщается в справке к постановлению.

Обычный уровень индексации тарифов ЖКХ не будет превышен. Средний рост составит 4%.