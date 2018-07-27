/ «Моемся из тазиков». Жителям Кыштыма отказываются включать горячую воду из-за низкого тарифа

Люди начали обращаться в прокуратуру и администрацию президента.

Жители Нижнего Кыштыма остаются без горячей воды уже месяц. Коммунальная организация не может возобновить подачу водоснабжения. Поэтому целый микрорайон вынужден мыться из тазиков и греть воду на плитах.

Почти четыре недели у нас нет горячей воды. Я лично обращалась в кыштымскую администрацию, к прокурору города. Также обращалась в администрацию Президента. Ладно, была бы авария. Мы могли войти в положение, нет материалов или нужны большие деньги. А тут весь вопрос в бумажках. Кто-то хочет денег, кто-то не хочет работать. А страдают опять жители. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Кыштыма Надежда Кириллова.

«Камнем преткновения» стал тариф на предстоящий сезон. «ЮжУралСпецМВ» — поставщик тепла, сетует на низкие взносы и высокие затраты. Из-за этого без воды остается три микрорайона или 41 дом. Коммунальщики не торопятся согласовывать тарифы даже в преддверии отопительного сезона.

К сожалению, после профилактических работ на котельной, которая питает Нижний Кыштым теплом в зимнее время и горячей водой — в остальной период, хозяин не подал теплоноситель для получения горячего теплоснабжения. — рассказал заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко.

Администрации города не удалось воздействовать на собственника котельной. Не страшат ни собрания с участием вице-губернатора Сергея Шаля, ни возможные штрафы. Прокуратура также вмешалась в это дело.