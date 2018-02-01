/ Воздвигнутый «Алмаз» и новые микрорайоны попали на панорамы Яндекса

56 тысяч новых снимков передают ландшафт Челябинска и Копейска.

Пользователи могут посмотреть на обновленные виды Челябинска и Копейска посредством сервиса «Яндекс. Панорамы». Панорамомобиль курсировал по улицам двух городов, чтобы снять новые объекты. Всего Во время поездки он сделал свыше 56 тысяч фотографий, из которых получилось более 14 тысяч панорам.

На новых снимках есть здания и сооружения, появившиеся в обоих городах за последние годы. Можно осмотреть жилые новостройки в челябинском микрорайоне «Белый хутор» и на улице Томилова в Копейске, путепровод на пересечении улиц Куйбышева и Каслинской, торговый центр «Алмаз» — в предыдущий приезд съёмочной группы Яндекса в Челябинск он только строился. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс».

Также обновились уже существующие панорамы. Съемочная группа подробно сфотографировала фонтан у Театра оперы и балета имени Глинки и паровоз «Красный коммунар» в горсаду имени Пушкина.

