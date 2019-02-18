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/ Владимира Бурматова назвали самым популярным политиком интернет-пользователи

Владимира Бурматова назвали самым популярным политиком интернет-пользователи

Депутат обошел своих коллег в политическом рейтинге.
сегодня в 17:37
  |  Политика

Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Владимир Бурматов. За него голосовали читатели информационного агентства «Полит 74» больше, чем за других участников рейтинга. Победить Владимиру Бурматову, считают эксперты, помогла информационная и медийная активность, а также продвижение региональных инициатив на федеральном уровне.

Победа Бурматова в проведенном голосовании — это свидетельство того, что, во-первых, его видят, во-вторых, видят результат его работы. Пенсионерка видит, что он решает проблемы ЖКХ, студент видит, что он помогает получать гранты на проекты и исследования, челябинская мама видит его работу, когда он занимается вопросами благоустройства дворов, парков, ремонтом пищеблоков в школах, проблемами больниц и так далее. Это — депутат, который не боится комментировать острые темы, от которых другие предпочитают держаться подальше. Показательно и то, что Бурматов стал лидером среди интернет-аудитории. Это объясняется тем, что он и сам активно ведет свои страницы в соцсетях, отчитываясь там о своей работе, отвечает на вопросы пользователей, реагирует на обращения, пользователи сети его хорошо знают. — подчеркнул политолог Александр Мельников.

Кроме того, успех Владимира Бурматова в интернет-сегменте обусловлен его работой на все слои населения. Политологи отмечают, что зачастую депутаты нацелены на старшую аудиторию, транслируют свою работу в телевизионных выпусках или газетах, тогда как все большую аудиторию сейчас привлекают сетевые издания.

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