/ Челябинское предприятие займется изготовлением современных кранов-«тяжеловесов»

Губернатор Борис Дубровский поручил поддержать производителей.

Компания «Челябкрансервис» займется выполнением заказов для Российских железных дорог. Предприятие возьмет на себя обновление спецтехники. Вместо старых машин в оборот войдут инновационные железнодорожные краны для аварийно-восстановительных работ и ликвидации последствий ЧС. Отмечается, что техника может быть использована и для высокоскоростных магистралей.

По поручению губернатора Бориса Дубровского, Министерством экономического развития Челябинской области прорабатываются меры федеральной и региональной поддержки южноуральских производителей грузоподъемного оборудования и железнодорожных кранов. Это поможет челябинским предприятиям ускорить внедрение перспективных разработок в конструкции грузоподъемных железнодорожных кранов и, как следствие, расширить поставки такого оборудования для железных дорог, в том числе и для высокоскоростных магистралей. — отметил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Отметим, что заявленная грузоподъемность техники оценивается в 150 тонны и выше. Южноуральская компания войдет в кооперацию с другими российскими предприятиями. Такой подход позволит нарастить необходимый объем компетенций в создании грузоподъемной техники для железной дороги.