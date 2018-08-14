/ Слуховой трубопровод для маленьких пациентов появился в челябинской поликлинике

Юные посетители оценили необычную игрушку.

Пользователи сети удивились появившимся на стенах детской поликлиники № 8 Челябинска канализационным трубам. Коммуникации окрашены в яркие цвета и расположены на уровне роста ребенка — главного посетителя лечебного учреждения. Сайт «Первый областной» узнал у главврача, для чего нужны эти трубы. Они позволяют маленьким пациентам общаться друг с другом во время ожидания приема.

Неделю назад установили слуховой трубопровод. У нас есть великолепный дизайнер, который помогает создавать, он и предложил эту идею. Это не единственное нововведение, над которым мы работаем. Мы — единственное учреждение, которое имеет систему менеджмента качества. В рамках этой системы мы регулярно работаем над совершенствованием порядка работы. Из ближайшего — система управления потоками пациентов, от входа до выхода. — рассказал сайту «Первый областной» главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий.

Напомним, ранее внимание общественности детская поликлиника № 8 привлекла необычным транспортом для педиатра. Молодой медик получил от руководства велосипед, чтобы успевать принимать больше маленьких пациентов. Инициатором такого обновления стал главный врач больницы.