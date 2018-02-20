/ Челябинцы могут круглосуточно получить и отправить посылки в новом почтовом отделении

Еще восемь современных отделений готовятся к открытию на Южном Урале.

В центре Челябинска открылось первое почтовое отделение нового формата. Офис «Почты России» оборудован зоной круглосуточного обслуживания 24/7 с почтоматом для самостоятельного получения отправлений. Также там установлен терминал, с помощью которого клиенты сами смогут взвесить, упаковать и оплатить посылки. В новом отделении побывал вице-губернатор. Вдохновленный Руслан Гаттаров предложил сделать Южный Урал «пилотным» проектом для «умной почты».



Формат «умной почты» я предлагаю обсудить у нас в Челябинске привлечением экспертного сообщества при участии губернатора Бориса Дубровского, гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и представителей «Ростелекома». Надо посмотреть мировой опыт, подумать, как бы могла выглядеть почта будущего, и сделать «пилотной» площадкой город Челябинск. — добавил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Новое почтовое отделение расположено на проспекте Ленина, 35.

Отметим, что в феврале откроются еще два почтовых отделения нового формата, расположенные в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска.

