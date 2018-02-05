/ На женщину-почтальона в Челябинске напали неизвестные

По предварительной информации, нарушители похитили у нее 300 тысяч рублей.

Нападение на 53-летнюю женщину произошло в эту субботу, 3 февраля, в Советском районе. Информацию об этом сайту «Первый областной» подтвердили в УВД города. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В результате почтальон не пострадала. Сбоя в обслуживании населения также не произошло. В южноуральском филиале «Почты России» уточнили, что все клиенты получат выплаты в срок и в полном объеме.

Служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в поиске и задержании преступников. — добавили в управлении федеральной почтовой службы по региону.

Было ли нападение заранее спланированным, пока неизвестно. Розыск виновных продолжается.

