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/ Подробности нападения на почтальона в Челябинске рассказали очевидцы ЧП

Подробности нападения на почтальона в Челябинске рассказали очевидцы ЧП

В роковой день женщина разносила пенсию.
вчера в 18:19
  |  Происшествия

На сотрудницу «Почты России» напали с газовым баллончиком. Это произошло на втором этаже дома номер 4 на улице Челябинской. Злоумышленники набросились на женщину в момент, когда она вышла из одной квартиры и намеревалась попасть в другую, чтобы передать деньги, сообщили жители дома. При этом нападавшим удалось уйти незамеченными. Никто из соседей их не видел.

На третий этаж она уже не занесла пенсию, ее не занесли туда и до сих пор. — добавили челябинцы.

Они также сообщили, что почтальон, попавшая под удар, работает не первый год, многие были знакомы с ней лично. При этом в региональном филиале «Почты России» уточнили, что женщина не пострадала. В пресс-службе ведомства акцентировали внимание на том, что сбоя в обслуживании населения не произошло.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. По разным данным, было украдено от 300 до 350 тысяч рублей. Поиск причастных к ЧП продолжается.

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