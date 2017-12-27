/ Семья с пятью приемными детьми получила 6-комнатную квартиру в Новосинеглазово

Многодетная мама взяла ребят из коррекционной школы, где и работает.

Новоселье готовится отмечать семья Грибовских из Челябинска. Женщина взяла на воспитание пятерых детей из коррекционной школы, где и работает. Сегодня им вручили ключи от новой 6-комнатной квартиры в Новосинеглазово. На каждого из пяти приемных детей приходится по отдельной комнате.

Традиционно заканчиваем год приятными событиями - вручением ключей от новой квартиры тем семьям, которые берут на воспитание пять и более детей старше 10 лет. К сожалению, не у всех есть возможность обеспечить детишек большими просторными квартирами, мы очень рады помочь и поддержать такие семьи. Надеюсь, что благодаря таким мерам социальной поддержки все меньше ребятишек будет оставаться в детских домах. — рассказала сайту «Первый областной» министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Отметим, что свои квартиры в канун праздника получат еще две семьи. На покупку жилья, по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, из областного бюджета выделено почти 10 миллионов рублей.

