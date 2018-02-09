/ Браконьерам удвоили штрафы за незаконное убийство животных

Ужесточить наказание решило федеральное министерство природных ресурсов.

С начала 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 20 случаев незаконной охоты. Федеральное министерство природных ресурсов увидело необходимость в ужесточении наказания за браконьерство. Штрафы удвоили. Теперь за убитую в охотничьих угодьях косулю охотник заплатит 200 тысяч рублей, за самца — 120 тысяч, за добычу кабана охотники заплатят 90 или 150 тысяч рублей в зависимости от пола животного. Самца лося оценили в 240 тысяч рублей, а самку — в 400 тысяч.

Ущерб от незаконной добычи диких животных в государственных заказниках и на иных территориях, где охота полностью запрещена, значительно выше и составляет по лосю 400–560 тысяч рублей, по косуле 200–280 тысяч рублей; по кабану 150–210 тысяч рублей. Кроме того, за производство охоты на указанных территориях предусмотрена уголовная ответственность. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе минэкологии региона.

Изменения вступают в силу 12 февраля 2018 года.