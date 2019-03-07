/ «Металлург» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» и закончил выступление в плей-офф

Магнитогорцы потерпели два поражения в овертайме подряд.

Магнитогорский «Металлург» завершил выступление в плей-офф. «Сталевары» уступили «Салавату Юлаеву» в шестом матче серии, который проходил сегодня, 7 марта, в Уфе.

Первый гол в матче забили хозяева площадки. Отличился Тему Хартикайнен. Такой счет в игре сохранялся до концовки второго периода, но затем, сначала Ник Шор сравнял счет, а затем Михал Булирж, за 2 секунды до конца периода вывел «Магнитку» вперед.

Для того, чтобы сравнять счет, тренерскому штабу «Салавата Юлаева» пришлось сменить вратаря. И это принесло свои плоды. На последней минуте третьего периода Тему Хартикайнен оформил дубль в ворота «Магнитки», сравняв счет в матче.

Команды в четвертый раз за шесть игр отправились на овертайм, в котором отыграли половину от 20 минут. Точку в матче и в серии поставил еще один финский легионер уфимской команды Йонас Кемпайнен. Именно его гол вывел «Салават Юлаев» во второй раунд плей-офф.

Отметим, что последний раз уфимская команда обыгрывала «Металлург» в раундах навылет 6 лет назад, в 2013 году. Та серия так же закончилась со счетом 4:2 в пользу команды из Башкирии. С тех пор коллектив из Магнитогорска неизменно проходил первый раунд плей-офф, а также дважды завоевывал главный трофей лиги — Кубок Гагарина, и один раз останавливался в шаге от чемпионства.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Гагарина этого сезона не осталось южноуральских команд. Напомним, в понедельник, 4 марта, свое выступление в плей-офф завершил челябинский «Трактор», который в 4 матчах уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга.