/ «НОВАТЭК-Челябинск» и медиахолдинг ОТВ получили премию «Спешите делать добро»

Награду вручили за патриотический проект «Огонь Победы».

Пятая, юбилейная церемония награждения медалью регионального уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро» состоялась в резиденции губернатора Челябинской области. В числе лауреатов оказалась компания «НОВАТЭК-Челябинск» совместно с медиахолдингом ОТВ в номинации «Социально ответственный бизнес».



«Огонь Победы» — патриотический проект, созидательный и очень символичный, ведь огонь символизирует жизнь. Сегодня в процесс восстановления памятных мемориалов на территории области активно включаются администрации городов и районов, организации ветеранов, отряды волонтеров и поисковиков. — сообщил генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Добавим, благотворительная акция при поддержке Медиахолдинга ОТВ стартовала в 2015 году, ее главная цель — восстановление и ремонт мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

За три года на территории Челябинской области было отреставрировано 29 мемориалов. В 2017 году при содействии региональной газовой компании отремонтировали памятные комплексы в посёлках Вишневогорский (Каслинский район), Черноборский (Чесменский район), Наследницкий (Брединский район), селах Тюлюкское (Катав-Ивановский район), Нагайбак и городе Кыштыме.

Кроме того, в рамках проекта проходит акция «Одна песня на все города».

