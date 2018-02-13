/ За частушки про газ компания «Новатэк» раздаст подарки

На народные гуляния в Челябинске приглашают всех желающих.

Народное гулянье под гармонь с частушками на тему «Газ в квартире — это класс!» состоится в субботу, 17 февраля, с 14 до 15 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина на площадке возле ротонды. Всем участникам обещают хорошее настроение, а авторам лучших строк — призы от компании «НОВАТЭК-Челябинск».



Образцы любимого жанра народного творчества можно заготовить заранее или придумать непосредственно на площадке праздника.



На Масленице будет работать профессиональный фотограф, самые интересные и яркие кадры, а также тексты лучших частушек будут опубликованы на официальном сайте компании.