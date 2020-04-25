Ноутбуки и планшеты получат магнитогорские школьники

Техника будет выдана малообеспеченным семьям для дистанционного обучения.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области было решено перевести учеников школ на дистанционное обучение. Однако у многих семей возникли проблемы: заниматься не на чем, необходимых компьютеров и планшетов дома нет. Но это не проблема, и техника у малообеспеченных семей скоро появится, говорят в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников направил 500 миллионов рублей на поддержку муниципальных организаций и граждан, из которых и была закуплена необходимая техника — 3451 ноутбук и 3791 планшет, всего 7 242 единицы техники. Ученики, обучающиеся с 1 по 4 класс, получат планшеты, а старшеклассники — ноутбуки.

«Совместно с управлением социальной защиты населения и школами города составлены списки получателей оборудования, на основании которых будет сделана разнарядка по образовательным учреждениям. После чего благотворительный фонд „Металлург“ начнет развозить данную технику по образовательным учреждениям»,— рассказала заместитель начальника управления образования администрации города Ольга Бирюк.

После того, как технику доставят в школы, каждое образовательное учреждение составит специальный график получения оборудования, согласно которому родители будут приходить и забирать ноутбуки и планшеты.