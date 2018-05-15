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/ Новорожденного носушонка выкармливают в челябинском зоопарке

Новорожденного носушонка выкармливают в челябинском зоопарке

В рационе маленькой носухи — кошачье молоко.
сегодня в 20:07
  |  Общество

Прибавление произошло в челябинском зоопарке еще три недели назад. В южноуральской столице родился носушонок. Из-за неопытности мамы, которая первый раз принесла потомство, новорождённого приходится выкармливать искусственно. Он родился на две недели раньше срока.

Сейчас он уже прибавляет в весе, играет, активничает. Обычно такие малыши находятся на кормлении у мамы до четырех месяцев, только потом переходят на твердую пищи. Пока этот малыш — на одном молочке. — рассказала главный ветеринарный врач челябинского зоопарка Марина Уткина.

Еще один питомец, которого пришлось выхаживать — бельчонок. Его бросила мама, когда пыталась перенести потомство из гнезда. Малыш выпал на территории контактного зоопарка.

Он упал, ударился носиком, она за ним не вернулась. Мы были вынуждены его забрать, потому что им уже начали интересоваться кошки. Сейчас они питаются кошачьим молоком, которым мы выкармливаем всех животных, уже начал есть твердую пищу. — пояснила заместитель директора по зооветеринарной части Римма Ахмадеева.

Это далеко не первые случаи, когда «приемными родителями» животных становятся сотрудники челябинского зоопарка. При этом часто им приходится жертвовать своим сном и комфортом: кормить первые 2−3 недели положено каждые 2 часа. Они уже искусственно выкормили более 16 детенышей. Как правило, копытных животных выкармливают козьим молоком, остальных млекопитающих — кошачьим молоком.

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