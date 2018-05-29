/ «Цветочные» оленята родились в челябинском зоопарке

Малыши с момента появления на свет привыкли к вниманию публики.

Очередное весеннее пополнение произошло в челябинском зоопарке. Увеличилось число популяции северных оленей. В мае родилось два представителя этого вида. Уже сейчас посетители могут увидеть их первые шаги.

Оленята родились там, где живут взрослые особи, то есть они были на виду с первого момента жизни. Единственное, что сейчас у них коричневый «защитный» окрас, поэтому на земле их плохо видно. Оленята чувствуют себя хорошо, уже бегают и скачут. Они родились с разницей в несколько дней в мае. Сейчас главное для них в жизни — это мама. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском зоопарке.

Клички для малышей пока не выбраны. Как говорят представители зоопарка, с большой вероятностью оленята продолжат традицию и получат цветочные имена, как и их сородичи.