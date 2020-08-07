Номера экстренных служб стали недоступны для жителей четырех территорий Челябинской области

Авария произошла в Катав-Ивановске.

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Жители Трехгорного и Усть-Катавского городских округов, а также Катав-Ивановского и Ашинского муниципальных районов временно лишились возможности обратиться в экстренные службы по номерам «101», «102», «103», «104». Причиной стало повреждение кабеля при проведении земляных работ.

«Уважаемые коллеги! По данным МЧС России по Челябинской области, в результате проведения земляных работ в Катав-Ивановском муниципальном районе повреждены линии связи ПАО „Ростелеком“. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить на Единый номер экстренных служб „112“», — сообщают в МЧС по Челябинской области.

Авария, или нештатная ситуация, как ее назвали специалисты, произошла из-за несанкционированных работ открытым способом стронней организацией. Подрядчик проводил работы по газоснабжению в районе дома № 10 по улице Заречной.

«В результате жители горнозаводской зоны Челябинской области оказались без услуг связи — телефонии и интернета. Для устранения аварии было оперативно сформировано три бригады сотрудников. В настоящее время связь восстановлена. Обращаем внимание: с началом строительного сезона в регионе проводится большое количество земляных работ. При ведении такой деятельности необходимо заблаговременно получать разрешение на это у компаний, чьи коммуникации могут быть проложены под землей. Оформить получение разрешения можно по телефону: 8-800-300-0234», — рассказали в ПАО «Ростелеком».

На месте работали три ремонтные бригады. Как сообщили в компании, связь была восстановлена к 15:30.