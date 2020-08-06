Снежинск скоро получит возможность пользоваться «ядерной» интернет-скоростью

До конца года там будут построены 20 километров высокоскоростных линий.

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Совсем скоро более 50 тысяч жителей Снежинска обретут возможность пользоваться действительно высокоскоростным интернетом. Сейчас там ведется строительство 20 километров волоконно-оптических линий связи по технологии «оптика в квартиру».

Такая технология предполагает заведение интернет-кабеля в квартиру каждого абонента, обеспечивая максимальную скорость доступа независимо от общей нагрузки на сеть. И скорость интернета никак не будет зависеть от погодных условий, либо же перепадов напряжения или отключения электроэнергии.

В компании «Ростелеком» отмечают, что работы по строительству интернет-сети нового поколения в Снежинске завершатся осенью этого года.

«После завершения масштабного проекта оптической инфраструктурой будет охвачен практически весь город: 90% жителей получат доступ к максимально быстрому, надежному и стабильному интернету, а также к другим современным цифровым сервисам, например, видеонаблюдению, интерактивному телевидению, «умному» домофону с возможностью управления через приложение в смартфоне», — рассказал Михаил Сергеев, директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

При этом отмечено, что уже в настоящее время к высокоскоростному интернету подключено свыше 3 тысяч домохозяйств в районе «нового» Снежинска. Поэтому жители по достоинству могли оценить действительно «ядерную» интернет-скорость.