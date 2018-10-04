Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.42 +0.2 75.74 +0.51
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе

Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе

Люди боятся отпускать детей на улицу.
сегодня в 12:46
  |  Происшествия

Копейчане утверждают, что видят в городе нескольких волков. Об этом они сообщают в социальных сетях. По их словам, хищники свободно гуляют по окрестностям города. Люди предполагают, что волки сбежали из местного питомника, где уже была аналогичная ситуация в июле 2018 года.

Сегодня история повторилась! Хозяин волков относится к данной ситуации скептически, улыбается! У всех дети, у самого маленький ребенок, по улице как-то страшно гулять! Все соседи тоже стараются держать детей дома! Как это пресечь? — пишут пользователи в социальных сетях.

Корреспондент сайта «Первый областной» поинтересовался у владельцев питомника. Не сбегали ли в этот раз их хищники.

Это сплетни, никто у нас не сбегал. Пусть те люди, кто об этом сообщает, пусть к нам придут и посмотрят. Нет ни одной фотографии, ни одного доказательства. Сейчас по городу бегает хаски. Скорей всего, люди спутали с собакой. Мы даже с мужем выезжали на место, смотрели, кроме собаки никого не увидели. Лично у нас все питомцы сидят на цепях, нам пришлось их на цепь посадить. Если у меня Альберт сбегает, то я сразу пишу в соцсетях об этом, чтобы помогли найти, соседям сразу сообщаем. — комментирует хозяйка питомника Екатерина.

Напомним, в июле этого года из питомника в Копейске уже сбегала волчица. Тогда она прорвалась в чужой огород и напала на гусей. Лишь позже выяснилось, что животное обитает в одном из питомников города. Ее хозяйка уверяла, что хищники не представляют опасности для жителей города.

Общество
Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае
  
16.08.2018
Голодные лоси, рысь и волк попали в фотоловушку на Таганае
Общество
Акинфеев и волк Забивака поселились на футбольной клумбе в Магнитогорске
30.07.2018
Акинфеев и волк Забивака поселились на футбольной клумбе в Магнитогорске
Общество
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
04.05.2018
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
Общество
Звериный «тракт» выявил волков, лосей и глухарей на Таганае
11.04.2018
Звериный «тракт» выявил волков, лосей и глухарей на Таганае
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
сегодня в 17:28
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
  
сегодня в 16:43
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
Общество
580 мусорных контейнеров обновили в челябинских дворах
  
сегодня в 16:38
580 мусорных контейнеров обновили в челябинских дворах
Происшествия
Авария с участием 5 машин произошла в Челябинске
  
сегодня в 14:38
Авария с участием 5 машин произошла в Челябинске
Происшествия
Водитель автобуса без тормозов намеренно въехал в столб. Видео
  
сегодня в 14:16
Водитель автобуса без тормозов намеренно въехал в столб. Видео
Происшествия
Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе
сегодня в 12:46
Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе
Происшествия
У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Магнитогорске
сегодня в 12:16
У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Магнитогорске
Хоккей
Евгений Кузнецов стал первой звездой матча с «Бостоном»
сегодня в 11:41
Евгений Кузнецов стал первой звездой матча с «Бостоном»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6