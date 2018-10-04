/ Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе

Люди боятся отпускать детей на улицу.

Копейчане утверждают, что видят в городе нескольких волков. Об этом они сообщают в социальных сетях. По их словам, хищники свободно гуляют по окрестностям города. Люди предполагают, что волки сбежали из местного питомника, где уже была аналогичная ситуация в июле 2018 года.

Сегодня история повторилась! Хозяин волков относится к данной ситуации скептически, улыбается! У всех дети, у самого маленький ребенок, по улице как-то страшно гулять! Все соседи тоже стараются держать детей дома! Как это пресечь? — пишут пользователи в социальных сетях.

Корреспондент сайта «Первый областной» поинтересовался у владельцев питомника. Не сбегали ли в этот раз их хищники.

Это сплетни, никто у нас не сбегал. Пусть те люди, кто об этом сообщает, пусть к нам придут и посмотрят. Нет ни одной фотографии, ни одного доказательства. Сейчас по городу бегает хаски. Скорей всего, люди спутали с собакой. Мы даже с мужем выезжали на место, смотрели, кроме собаки никого не увидели. Лично у нас все питомцы сидят на цепях, нам пришлось их на цепь посадить. Если у меня Альберт сбегает, то я сразу пишу в соцсетях об этом, чтобы помогли найти, соседям сразу сообщаем. — комментирует хозяйка питомника Екатерина.

Напомним, в июле этого года из питомника в Копейске уже сбегала волчица. Тогда она прорвалась в чужой огород и напала на гусей. Лишь позже выяснилось, что животное обитает в одном из питомников города. Ее хозяйка уверяла, что хищники не представляют опасности для жителей города.