/ До 20 площадок за ночь очищают мусоровозы в челябинских дворах

В темное время суток упор делают на частный сектор.

Мусор в частном секторе Челябинска вывозят поздним вечером и ночью. Такое решение приняли, потому что во дворах жилых домов подъезда к бакам нет. Его перекрывают припаркованные автомобили. Всего за ночь перевозчики проходят до 20 точек. Им нужно не только опустошить баки, но и очистить территорию рядом с ними.

Глаза боятся, руки делают. Работа такая у нас. Мы должны за ночь очистить около 20 точек. Работать в любое время суток тяжело, только машин мало. Меньше пробок на дорогах. Мы приехали из Златоуста, нас вызвали экстренно. — рассказал сайту «Первый областной» Эдуард Андриянов.

Уже около 100 автомобилей обслуживают Челябинск, заменив других перевозчиков. Мусорный коллапс должен разрешиться до конца этой недели. Такое поручение дал мэр Евгений Тефтелев.