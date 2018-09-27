/ Отказавшихся вывозить мусор подрядчиков подозревают в картельном сговоре

Оставшиеся работать компании не видят причин для поднятия тарифов.

К мусорному коллапсу не смогла остаться равнодушной и антимонопольная служба. УФАС интересует, насколько законны действия перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор. Антимонопольщики предполагают, что подрядчики находятся в сговоре и пользуются своим доминирующим положением. Ведь основная причина «бойкота» перевозчиков — несогласие власти повышать тариф на вывоз мусора.

У компаний, на действия которых уже поступили жалобы, будут запрошены сведения о причинах прекращения вывоза мусора с контейнерных площадок и стоимости таких услуг. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинским УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет оперативно применены меры антимонопольного реагирования — выдача предписаний о прекращении нарушения действующего законодательства и вынесение постановлений о наложении штрафов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Стоит отметить, что ООО «ЦКС», пришедшее на помощь челябинцам, выделившее машины и водителей, повышения тарифа не требует. Руководитель компании объясняет это наличием целевой субсидии. Выделенные до конца года деньги покроют «транспортное плечо» каждого перевозчика.

Когда выстраивался диалог с городом, просили, чтобы тариф просто повысили, потому что он должен быть больше. Это не та история, которая понравится городу и горожанам. Просто в один день тариф не может измениться. Мы прекрасно понимаем, об этом почему-то не говорят, что еще два месяца назад со всеми перевозчиками встречались и говорили, что будет выделена целевая субсидия. Она действительно выделена. — рассказал сайту «Первый областной» директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить на решение проблем с мусором 88,7 миллиона рублей. Деньги направлены на мероприятия по обработке и захоронению коммунальных отходов.

Напомним, что работающие сегодня перевозчики должны навести порядок до конца недели. Такое поручение дал им Евгений Тефтелев, получивший его, в свою очередь, от полпреда Николая Цуканова.