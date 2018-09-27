/ Главный прокурор региона и федеральный инспектор срочно выехали на осмотр челябинских мусорок

Делегация отправилась на улицу Набережную.

Делегация в составе главы города Евгения Тефтелева, главного прокурора Челябинской области Виталия Лопина и главного федерального инспектора по Челябинской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Сергея Морева срочно выехала на улицу Набережную. Они намерены лично оценить ситуацию с невывозом мусора в Челябинске. Об этом сайту «Первый областной» сообщил пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов.

Там мусорка, они едут осматривать участок, возле дома на Небережной, 1. — сказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Напомним, вчера, 26 сентября, полпред президента России по УрФО Николай Цуканов дал властям Челябинска три дня на устранение мусорного коллапса, который возник в Челябинске. Отметим, что сейчас на территории города работают десятки машин, которые приехали на помощь из других городов, таких как Курган, Екатеринбург и Москва.