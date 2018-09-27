/ Мусоровоз оставил без газа жителей Еткульского района

Автомобиль повредил центральную трубу.

Аварийная ситуация возникла в селе Еманжелинка, расположенном в Еткульском районе. Там мусоровоз повредил газопровод среднего давления. Порвав трубу, машина оставила без газа 220 домов, квартир и предприятий. Его подачу отключили прибывшие газовики, чтобы устранить угрозу утечки газа и взрыва.

В зону отключения попали 160 частных жилых домов по улице Совхозной, улице Солнечной, улице Южной, 50 квартир в многоквартирных домах по ул. Геологов, а также 10 небольших предприятий. К 20:10 часам этого же дня поврежденный газопровод был восстановлен. В 21:10 произведен пуск газа в 35 частных домов и два предприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Газпром распределение Челябинск».

Подключение абонентов к газоснабжению продолжается.

Напомним, что полтора года назад мусоровоз снес газовую трубу в Катав-Ивановске. Тогда топливо перестало поступать в четыре дома. Все удалось починить за сутки.