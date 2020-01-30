Хлебокомбинат в Копейске остановил работу из-за долгов за электричество

Работа важного для города предприятия возобновилась только после вмешательства правительства области.

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29 января в середине дня остановил свою работу Копейский хлебокомбинат. Причиной стало отключение электроэнергии, которое произвел гарантирующий поставщик за долги. Предприятие снабжает хлебобулочными изделиями всю социальную сферу города и прилегающих к нему территорий: детские сады, школы, больницы. По состоянию на 14:00 30 января света на заводе так и не появилось. Руководство предприятия обратилось в правительство области за помощью, объяснив, что вся задолженность перед поставщиком электричества была выплачена, но решения вопроса не последовало.

«Гарантирующему поставщику были предоставлены все копии платежных поручений по предоплате за январь 2020 года, из которых видно, что 29.01.2020г. предприятие оплатило 240 000 рублей, а на момент отключения по данным гарантирующего поставщика на предоплате было 105 000 рублей. Задолженность за декабрь 2019 года отсутствовала», — объяснил руководитель ООО «Копейский Хлебокомбинат» в официальном письме министру сельского хозяйства Алексею Кобылину.

На предприятии опасались, что и завтра их ждал простой, а, следовательно, убытки и неустойки.

После получения письма к решению вопроса подключились заместитель губернатора Сергей Шаль и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Благодаря вмешательству представителей правительства области вопрос удалось решить и свет на комбинат вернули. Завтра поставки в соцучреждения, а также на полки магазинов Копейска должен вернуться местный хлеб.