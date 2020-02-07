Как в Копейске: парковчане штурмуют школу, чтобы записать детей в первый класс

Набор закончился, а дети остались не у дел.

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В Образовательном центре № 2 в микрорайоне Парковый небывалый ажиотаж. Сегодня здесь ведется запись будущих первоклассников на обучение в Образовательном центре № 5. Официально запись идет до 20:00, но очереди не видно конца.

Ресурс ОЦ № 2 ограничен, центр не может вместить всех детей разросшегося района, за первые два дня записи, места в классы успели закончиться.

«Вот мы по прописке относимся к ОЦ № 2, а я только сегодня узнала, что запись в наш центр велась по вторникам и четвергам, я теперь не знаю, как я смогу записать своего ребенка. В ОЦ № 5 мы не хотим, он находится в трех остановках от нашего дома», — рассказала мама одного из детей.

Теперь, парковчане жалуются, что в лучшем случае они смогут записаться только в ОЦ № 5, но информации о том, что всех смогут принять никто не дает.

«Образовательный центр № 2 завершил прием первоклассников, поскольку мощностей учреждения для такого потока детей не хватает», — сказала пресс-секретарь управления образования Челябинска Екатерина Самарина.

Что касается ОЦ № 5, здесь пока поставили только коробку, сдача центра в лучшем случае пройдет в сентябре этого года, но родители в это верят слабо.