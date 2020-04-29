Никотин не только убивает: нелегальные сигареты на миллион рублей изъяли в Челябинской области

Продукцию хранили и продавали двое южноуральцев.

Послушать 00:00

В Кыштыме обнаружили партию немаркированной табачной продукции на сумму миллион рублей. Были задержаны двое подозреваемых — мужчины 49 и 46 лет, которые незаконно хранили и продавали товар. В местах хранения и магазинах города полицейские изъяли около семи тысяч пачек сигарет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) УК РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.