Часть улиц Челябинска перекроют из-за ремонта теплотрассы

Движение ограничат в Центральном и Тракторозаводском районах.

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В Челябинске часть улиц Центрального и Тракторозаводского района перекроют в связи с ремонтом теплотрассы. Движение будет ограничено начиная со среды, 29 апреля, по улицам Татьяничевой, Образцова, Салютная и Танкистов, сообщили в городской администрации.



В Центральном районе движение прекратят до 5 июня. Ремонт будет проводиться по улице Татьяничевой от дома № 28 до дома № 15 и по улице Образцова на участке между домами № 25 и № 28.

«В Тракторозаводском районе будет прекращено движение по улице Салютной в районе дома № 18 по улице Марченко до 2 июня. Также, до 25 июля, будет закрыто движение по улице Салютной на участке от дома № 146/1 по улице Танкистов до дома № 13 по улице Марченко. Кроме того, до 2 июня будет ограничено движение в юго-западном направлении по улице Танкистов от дома № 146/1 до дома № 181»,— рассказали «Первому областному в администрации Челябинска.

Работы на объектах проводит ООО «Интерполис». Городская администрация просит водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.